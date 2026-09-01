Ragusa avvia l’iter per l’affidamento dei lavori del nuovo parcheggio multipiano di Ibla. Il Consiglio Comunale ha approvato la dichiarazione di pubblica utilità e il piano economico finanziario del progetto di finanza, il passaggio che apre la strada al bando di gara per la realizzazione dell’opera. Ad annunciarlo è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

L’infrastruttura sorgerà in discesa San Leonardo, a ridosso di via Peschiera, incastonata nel rilievo naturale alle porte del quartiere barocco. Il progetto prevede circa 400 posti auto e 30 per moto distribuiti su più livelli, con sistemi di risalita meccanizzata e ascensori che collegheranno direttamente il parcheggio al cuore di Ibla. Sono previste anche colonnine di ricarica per veicoli elettrici, telecamere di videosorveglianza e sistemi smart per la gestione dei flussi.

Il finanziamento arriva in parte dal Libero Consorzio comunale di Ragusa, che ha garantito un contributo di 2.300.000 euro, pari alla somma stanziata dal Comune. Al piano hanno lavorato anche la Soprintendenza e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ragusa, oltre alle agenzie specializzate che ne hanno validato la sostenibilità economica.

«Si conclude così un lavoro preliminare lungo e complesso […]», ha dichiarato Cassì, ricordando che il progetto ha attraversato anni segnati da cambi di normativa, di referenti tecnici e di prezziari delle materie prime prima di trovare una quadra definitiva.

Si apre ora un iter di gara a cui potranno partecipare tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti, senza diritto di prelazione per il proponente del progetto di finanza. Non è stata resa nota una data per la pubblicazione del bando né per l’avvio dei lavori.

«Quest’opera non risponde solo alle esigenze di Ibla, che da anni richiede un’infrastruttura necessaria a migliorare l’accoglienza di chi arriva e la vita di chi risiede, ma porta un beneficio concreto a tutta Ragusa, al suo comparto economico, sociale, turistico», ha aggiunto il sindaco.