Chiaramonte Gulfi si prepara alla decima edizione di Zuppà, il carnevale estivo che dal 3 al 5 settembre porterà spettacoli, musica, arte e tradizione nel centro storico della città. La manifestazione è stata presentata lunedì sera nell’aula consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Mario Cutello, degli assessori Giancarlo Catania e Adriana Iacono, del presidente della Pro Loco Lucio Molè e del presidente della Consulta giovanile Vincenzo Iacono.

L’iniziativa è nata su idea della Consulta giovanile e in dieci anni è diventata un punto di riferimento per l’intera provincia. Il sindaco Mario Cutello ha definito la manifestazione lo specchio di una comunità capace di organizzare eventi di richiamo pur con risorse limitate: «Zuppà è la dimostrazione di quanto Chiaramonte sappia donare tempo, idee e impegno – ha detto –. È la celebrazione di un’identità viva, di una comunità che sa inventare e costruire insieme».

L’assessore Giancarlo Catania ha ripercorso la crescita dell’evento negli anni, sottolineando il contributo delle realtà locali che lo sostengono: «Zuppà è la festa delle associazioni, dei giovani, dei carristi, di chi lavora tutto l’anno per mantenere viva la tradizione del carnevale anche d’estate. È la prova che, quando ci si mette insieme, si riesce a fare tanto, anche con poche risorse».

Per l’assessora Adriana Iacono il valore della manifestazione sta nel metodo con cui viene costruita, senza sovrapposizioni tra le realtà coinvolte: «Ogni associazione contribuisce con ciò che sa fare meglio, senza competizione ma con spirito di comunità. È questo il segreto di Zuppà: unire le forze per creare qualcosa che appartiene a tutti».

Il presidente della Pro Loco, Lucio Molè, ha rivendicato il ruolo di coordinamento svolto dall’associazione in questi dieci anni: «Zuppà è la festa di tutti. La nostra forza è la capacità di stare insieme e di costruire con semplicità e passione qualcosa che fa parlare di Chiaramonte in tutta la provincia».

Vincenzo Iacono, presidente della Consulta giovanile che dieci anni fa diede il via all’iniziativa, ha collegato l’anniversario al percorso fatto dal gruppo: «Zuppà è la prova che la partecipazione e la collaborazione possono generare eventi di grande valore. Festeggiamo dieci edizioni, dieci anni di entusiasmo e di crescita».

Il programma si apre giovedì 3 settembre con il Villaggio dei Balocchi dedicato ai bambini e con il Festival dello Scaccione, organizzato sotto l’egida dell’Avis. Non sono stati resi noti gli orari di inizio delle due iniziative.

Venerdì 4 settembre il centro storico ospiterà spettacoli itineranti, performance artistiche e musica live.

La chiusura è fissata per sabato 5 settembre con la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese e, in serata, il dj set di Roberto Ferrari, storico volto di Radio Deejay.