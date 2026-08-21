Momenti di paura oggi a Vittoria. Un furgone carico di bombole di ossigeno ha preso fuoco, intorno a mezzogiorno, in via Firenze all’angolo con via Iannizzotto, nel quartiere Forcone, davanti al sottopasso ferroviario Marangio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza, mentre i residenti della zona hanno lasciato spontaneamente le abitazioni per il timore legato al carico a bordo del mezzo.

Le fiamme e diverse esplosioni delle bombole di ossigeno hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile a distanza in diversi punti della città. Nel quartiere sono andati in frantumi i vetri di alcune abitazioni affacciate sull’incrocio. Le fiamme del furgone si sono propagate ad un’auto parcheggiata nelle vicinanze. L’autista del furgone è stato affidato alle cure del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Alcuni video girati sul posto mostrano residenti e passanti allontanarsi e osservare l’intervento dei soccorritori da distanza di sicurezza.

Le cause dell’incendio non sono ancora note. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, vista la presenza delle bombole a bordo del mezzo.

Non risultano, al momento, indicazioni su eventuali feriti tra i residenti o gli operatori intervenuti. Restano da accertare l’esatta entità dei danni riportati dalle abitazioni della zona. (Foto di Franco Assenza)