Ragusa, un uomo di 44 anni residente in città è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione Ragusa Principale, con l’accusa di coltivazione e detenzione di marijuana finalizzata allo spaccio. La perquisizione, scattata al termine di un servizio di osservazione, ha portato alla scoperta di una coltivazione ricavata all’interno di un condominio lungo una delle vie più note del capoluogo ibleo.

L’impianto non occupava un solo ambiente. Era distribuito su tre punti dello stesso stabile: l’abitazione dell’uomo, un secondo appartamento nella sua disponibilità e lo spazio tra il tetto e il sottotetto del condominio, così da moltiplicare lo spazio a disposizione della coltura.

Nelle tre aree i Carabinieri hanno sequestrato 72 piante di marijuana, quasi tutte già in fase di inflorescenza e pronte per l’essiccazione. A sostenerne la crescita era un sistema articolato: lampade UV per l’illuminazione e il riscaldamento, umidificatori e ventilatori per il controllo di temperatura e umidità, un impianto di irrigazione dedicato e diversi flaconi di fitofarmaci e fertilizzanti.

Tra il materiale sequestrato anche un manuale di orticoltura specializzato nella coltivazione della marijuana, che l’uomo utilizzava come guida tecnica per l’allestimento della serra domestica.

Il 44enne non ha precedenti specifici in materia di stupefacenti, ma risulta gravato da precedenti di lieve entità per reati contro la persona e contro il patrimonio. L’arresto in flagranza dovrà ora essere convalidato dall’autorità giudiziaria, davanti alla quale la sua posizione sarà valutata nelle fasi successive del procedimento.

Al termine delle formalità di rito nella caserma di piazza Caduti di Nassiriya, l’uomo è stato condotto nella Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura.