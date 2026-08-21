Sicilia, venerdì 21 agosto 2026, resta ai margini del maltempo che sta interessando il Nord e parte del Centro Italia, mentre sulle regioni meridionali è in corso una nuova fase di caldo intenso: le temperature massime potranno raggiungere 37-38°C nelle aree interne dell’Isola, con un’ulteriore crescita dell’ondata di calore prevista nei giorni successivi.

La tendenza, però come annunciano le previsioni di TempoItalia, guarda oltre il fine settimana. Tra domenica 23 e mercoledì 26 agosto l’anticiclone nordafricano dovrebbe rafforzarsi sul Centro-Sud, sulla Sardegna e sulla Sicilia, favorendo temperature ancora elevate e il rischio di notti tropicali.

Per la giornata di venerdì 21 agosto il cielo sulla Sicilia è previsto sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più calde potranno formarsi addensamenti nelle zone interne, ma il quadro resterà generalmente stabile, con temperature in aumento rispetto alle regioni del Centro-Nord.

Sabato 22 agosto la giornata sarà ancora molto calda sull’Isola. Sono attesi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, mentre sui rilievi e nelle aree interne potranno svilupparsi addensamenti locali nelle ore centrali, con la possibilità di deboli precipitazioni.

Da domenica 23 agosto il caldo dovrebbe continuare a interessare la Sicilia insieme alle altre regioni del Centro-Sud. La situazione resterà in gran parte stabile anche lunedì 24 agosto, quando sulle regioni meridionali è previsto bel tempo con temperature elevate e una nuova tendenza all’aumento.

Tra martedì 25 e mercoledì 26 agosto l’instabilità dovrebbe concentrarsi soprattutto su parte del Nord e del Centro Italia, mentre sulla Sicilia il tempo resterà generalmente più stabile. Mercoledì sono previste ampie velature, con possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi e isolati piovaschi.

La tendenza indicata per la seconda parte della prossima settimana segnala un’onda di calore in ulteriore crescita sulla Penisola, in Sardegna e in Sicilia, con valori termici ancora in aumento e possibili notti tropicali anche sull’Isola.