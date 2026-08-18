A Ragusa inizieranno mercoledì 19 agosto i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono principale della Diocesi e della città. Il programma si aprirà alle 18 con il festoso scampanio, seguito alle 19 dalla celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della Cattedrale, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato. Alle 20 è prevista l’apertura della nicchia e la traslazione del simulacro nel braccio sinistro del transetto della Cattedrale.

La serata del 19 agosto comprenderà anche la consegna delle magliette ai nuovi Portatori del fercolo di San Giovanni. Il simulacro resterà poi esposto alla venerazione dei fedeli nel transetto della Cattedrale, mentre dal giorno successivo prenderà il via il novenario che accompagnerà le celebrazioni fino al 28 agosto.

Dal 20 al 28 agosto gli appuntamenti saranno quotidiani: alle 9 la celebrazione eucaristica, alle 18 il Santo Rosario e la Novena in onore di San Giovanni Battista, seguiti dai tradizionali canti. Alle 19, ogni sera, sarà celebrata la messa. La parte musicale vedrà la partecipazione di Salvatore Lucifora, Heike Shenke, Emanuela Patanè e dei bassi della corale polifonica San Giovanni Battista, diretta dal maestro Giovanni Arestia, con il maestro Giorgio Occhipinti all’organo.

Giovedì 20 agosto la reliquia del braccio di San Giovanni Battista sarà traslata nella parrocchia di San Pio X. Qui è previsto un momento di preghiera con gli anziani delle Case di Riposo del quartiere, prima della celebrazione eucaristica delle 19 presieduta da don Andrea Pomillo.

Il programma proseguirà nei giorni successivi con altri momenti di preghiera e condivisione. Il calendario indicato concentra i principali appuntamenti nella Cattedrale di San Giovanni Battista e, il 20 agosto, nella parrocchia San Pio X.

La novena si concluderà il 28 agosto dopo nove giorni di celebrazioni quotidiane, con la messa delle 19 come appuntamento fisso di ogni serata.