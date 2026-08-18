Pozzallo – La grande musica italiana arriva a Pozzallo. Sabato 30 agosto, alle 21.30, Piazza delle Rimembranze si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere Enrico Ruggeri, protagonista di una serata all’insegna delle emozioni, delle parole e delle canzoni che hanno segnato la storia della musica d’autore italiana.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, rientra nel calendario degli eventi dell’estate pozzallese e promette di richiamare appassionati e pubblico di tutte le generazioni. Sul palco, Ruggeri porterà il suo inconfondibile universo musicale, fatto di testi intensi, melodie raffinate e grandi successi capaci di attraversare il tempo.

Cantautore, musicista e autore tra i più apprezzati del panorama nazionale, Enrico Ruggeri ha costruito nel corso della sua carriera un percorso artistico ricco e personale, conquistando il pubblico con uno stile riconoscibile e con brani diventati autentici punti di riferimento della canzone italiana.

La serata del 30 agosto sarà dunque molto più di un semplice concerto: un viaggio attraverso la musica e le storie raccontate da un artista che, con la forza delle sue parole e delle sue interpretazioni, continua a emozionare il pubblico.

Pozzallo si prepara così a vivere una notte speciale, nel suggestivo scenario di Piazza delle Rimembranze, dove musica, ricordi e grandi canzoni si incontreranno sotto le stelle.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 agosto 2026, alle ore 21.30.

Ingresso gratuito.