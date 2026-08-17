Giovedì 20 agosto, dalle ore 18.00, Modica ospita la decima edizione di “Buon Compleanno Quasimodo”, la manifestazione che ogni anno ricorda il Premio Nobel modicano nel giorno della sua nascita. L’iniziativa è curata dall’Associazione culturale Proserpina, ente gestore del Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo, in collaborazione con l’Associazione culturale VIA – Parco Letterario di Modica “La Terra Impareggiabile” e con il patrocinio del Comune di Modica.

Il cuore della giornata è una visita guidata gratuita per le vie della città, condotta dalla dottoressa Sabrina Tavolacci, guida turistica abilitata della Regione Siciliana. Il ritrovo è fissato alle 18.00 davanti al Duomo di San Pietro, punto di partenza di un percorso costruito sui luoghi che hanno segnato l’infanzia e la formazione del poeta, prima che il tour raggiunga la sua abitazione natale.

Ad accogliere i partecipanti alla fine del cammino sarà la Casa Natale di Salvatore Quasimodo, dove è prevista la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide posta all’esterno dell’edificio: il gesto che chiude simbolicamente il percorso nel giorno esatto dell’anniversario, il 20 agosto 1901, quando nacque il poeta che nel 1959 avrebbe vinto il Nobel per la Letteratura.

Il Museo Casa Natale non si limiterà ad accogliere la cerimonia finale. Per l’occasione lo spazio si trasformerà in un piccolo palcoscenico, dove la vita e l’opera di Quasimodo verranno raccontate attraverso episodi, aneddoti e testimonianze legate al legame tra il poeta e la sua città d’origine.

L’appuntamento arriva a 125 anni dalla nascita del poeta e coinvolge, oltre all’Associazione Proserpina, il Parco Letterario “La Terra Impareggiabile”, realtà che a Modica lavora sulla valorizzazione dei luoghi legati alla memoria letteraria del territorio. Il patrocinio del Comune inserisce la manifestazione tra gli eventi culturali riconosciuti dall’amministrazione per il mese di agosto.

La partecipazione alla visita guidata e all’animazione del museo è gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare, anche via WhatsApp, i numeri 331 587 6218 e 338 529 3779.