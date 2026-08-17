Un bambino è stato morso al ginocchio da un cane a Sampieri, la frazione marinara di Scicli, nel Ragusano. È accaduto nei giorni scorsi durante una passeggiata serale: il piccolo si trovava con la famiglia e alcuni amici, e stava giocando con gli altri bambini del gruppo mentre gli adulti conversavano poco distante. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, alle quali è stato riferito l’accaduto, e il bambino è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.

L’animale ha puntato il piccolo all’improvviso e lo ha morso a una gamba in pochi istanti, prima che chi era nelle vicinanze potesse intervenire. Il bambino si è divincolato, spaventato e in lacrime, mentre gli adulti del gruppo si sono accorti subito di quanto stava accadendo.

I presenti hanno soccorso il piccolo e avvertito le forze dell’ordine, che hanno raccolto la testimonianza della famiglia sul posto. Da lì la corsa al pronto soccorso di Modica, dove il bambino è stato sottoposto ai controlli del caso per la ferita al ginocchio.