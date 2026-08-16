La pasta ncaciata è uno dei piatti più amati della tradizione culinaria iblea. Profumata, ricca e confortante, questa pasta al forno è diventata famosa in tutta Italia grazie al Commissario Montalbano, che nella serie televisiva ne andava letteralmente matto. Ma per chi vive in provincia di Ragusa, non c’è bisogno della fiction per conoscerla: la pasta ncaciata è di casa, e ogni famiglia ha la sua versione del cuore.

Oggi te la raccontiamo con la ricetta tradizionale, quella che si tramanda di generazione in generazione nelle cucine ragusane, da Ragusa a Scicli, da Modica alle campagne degli Iblei.

Cos’è la pasta ncaciata?

Il nome viene dal dialetto siciliano: ncaciata significa letteralmente “incaciata”, cioè abbondantemente condita con il formaggio. Ed è proprio questo che la rende irresistibile: uno strato generoso di caciocavallo ragusano che si scioglie lentamente nel forno, avvolgendo ogni maccherone con un sapore deciso e avvolgente.

È il piatto della domenica, dei pranzi in famiglia, delle feste. Un comfort food autentico che racconta il territorio ibleo meglio di qualsiasi parola.

Ingredienti per 6 persone

500 g di maccheroni (o rigatoni)

500 g di carne macinata mista (maiale e manzo)

400 g di passata di pomodoro

200 g di caciocavallo ragusano DOP grattugiato

150 g di caciocavallo ragusano DOP a dadini

2 uova sode

1 cipolla

1 carota

1 costa di sedano

Basilico fresco q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Prepara il ragù — Soffriggi in abbondante olio la cipolla, la carota e il sedano tritati finemente. Aggiungi la carne macinata e falla rosolare bene a fuoco vivace, mescolando spesso. Sfuma con un goccio di vino rosso, poi versa la passata di pomodoro, aggiusta di sale e pepe, aggiungi qualche foglia di basilico e lascia cuocere a fuoco basso per almeno 40 minuti. Il ragù deve essere saporito e denso. Cuoci la pasta — Lesina i maccheroni in abbondante acqua salata, scolali ben al dente: dovranno finire la cottura in forno. Condiscili subito con parte del ragù e una manciata generosa di caciocavallo grattugiato. Componi la teglia — Ungi una teglia capiente con un filo d’olio. Fai un primo strato di pasta condita, poi distribuisci i dadini di caciocavallo, le uova sode a fettine e altro ragù. Copri con un secondo strato di pasta e termina con il ragù rimasto e una pioggia abbondante di caciocavallo grattugiato. Inforna — Cuoci a 180°C per circa 25-30 minuti, finché la superficie sarà dorata e il formaggio avrà fatto una crosticina irresistibile. Riposa e servi — Lascia riposare 5-10 minuti prima di servire: la pasta ncaciata è ancora più buona se non è bollente.

Il segreto della vera pasta ncaciata ragusana

La differenza la fa il caciocavallo ragusano DOP: nessun altro formaggio dà lo stesso sapore. Prodotto nelle campagne della provincia di Ragusa con latte vaccino intero, ha una pasta compatta e un gusto intenso che si esalta con il calore del forno. Se puoi, comprane uno stagionato: la crosticina in superficie sarà ancora più saporita.

L’altro segreto? Non avere fretta con il ragù. Più cuoce lento, più è buono.

Montalbano e la pasta ncaciata: un amore letterario

Andrea Camilleri dedicò pagine memorabili a questo piatto nei suoi romanzi. Montalbano, rientrato a casa dopo un caso complicato, trova la pasta ncaciata preparata dalla sua governante Adelina e il mondo sembra tornare al suo posto. È una scena che chi ama la Sicilia riconosce subito: il cibo come rifugio, come cura, come identità.

La serie TV — girata tra Ragusa, Scicli e Modica — ha reso famosa questa ricetta in tutta Italia, portando molti turisti a cercarla nei ristoranti degli Iblei. E noi siamo felici di poter dire: la ricetta originale è questa, e viene da qui.

Dove mangiarla a Ragusa

Se non hai voglia di metterti ai fornelli, molti ristoranti della provincia di Ragusa propongono la pasta ncaciata nel loro menù, soprattutto la domenica. Cercala nei locali che valorizzano la cucina iblea tradizionale a Ragusa Ibla, a Scicli o nel centro storico di Modica: non resterai deluso.