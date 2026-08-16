Una tromba d’aria si è abbattuta oggi, intorno alle 11:30, sulla zona del Frigintinese, a Modica, provocando danni diffusi a muri di recinzione, antenne e alberi. Il fenomeno è stato scatenato da un violento temporale che ha investito il territorio con raffiche di vento improvvise e di forte intensità.

Il vento ha fatto crollare diversi muri di recinzione e strappato antenne televisive dai tetti delle abitazioni, ma è sulle strade che il passaggio del vortice si è fatto sentire di più: numerosi alberi sradicati hanno reso difficoltosa la circolazione in più tratti della zona, costringendo i soccorritori a intervenire per liberare i passaggi bloccati e mettere in sicurezza l’area.

Al momento non risultano feriti gravi tra i residenti della zona. La conta dei danni a proprietà private e pubbliche è già cominciata, mentre le famiglie del Frigintinese fanno i conti con i disagi lasciati dal maltempo: recinzioni da ripristinare, coperture e impianti danneggiati, tronchi e rami ancora da rimuovere dalle carreggiate.

Le squadre di soccorso restano impegnate nelle operazioni di sgombero delle strade e nella verifica delle condizioni di sicurezza degli edifici colpiti dal vortice.