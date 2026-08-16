Sold out per l’ottantunesima replica di «Amedeo Fusco racconta Frida Kahlo», lo spettacolo che l’attore Amedeo Fusco porta in scena da anni sulla vita della pittrice messicana. La serata è andata in scena sabato 15 agosto in piazza Spirito Santo, nel cuore del centro storico di Cariati, in Calabria, davanti a un pubblico che ha riempito la piazza. Sul palco, insieme a Fusco, la cantante Rossella Marino.

Per Fusco non è una piazza qualunque. È la quinta volta che porta lì lo stesso spettacolo, ma il legame con quel luogo è più antico: trentadue anni fa, nel 1994, vi mise in scena “La Posta”, commedia sociale da lui scritta e diretta con il gruppo teatrale Gis, di cui facevano parte Ottavio Sapia, Pasquale Mingrone e Antonio Loris Salvato.

Per tutta la durata dello spettacolo il pubblico ha seguito il racconto in silenzio, tra la vita e le opere dell’artista messicana. Alla fine è arrivato un applauso lungo, condiviso da Fusco con Rossella Marino, la cui interpretazione — una voce intima, calata dentro il racconto — ha accompagnato la narrazione per l’intera serata. Marino affianca Fusco in ogni tappa calabrese dello spettacolo.

Ad aprire la serata è stata Maria Aurea, cantante legata sia a Fusco sia a Marino, che in piazza Spirito Santo aveva già tenuto un concerto con Fusco alcuni anni fa.

Lo spettacolo è stato promosso dall’associazione Karis Odt, presente con l’intera squadra e con il presidente Adriano Ascione. L’associazione porta avanti sul territorio iniziative culturali, anche a titolo gratuito. Tra i presenti anche il presidente della sezione di Cariati della Lega Navale Italiana, Francesco Cufari.

Tra il pubblico anche Daniela Mancino, amica di Fusco e organizzatrice di diverse edizioni cariatesi dello spettacolo: nel 2024 aveva curato l’organizzazione della tappa veneziana della stessa opera. Presenti anche alcuni amici arrivati da Scala Coeli, paese natale di Fusco, alla loro prima volta ad assistere allo spettacolo.

Il service audio è stato curato da Domenico Liguori, che segue abitualmente gli spettacoli di Fusco in Calabria e nelle altre regioni italiane fuori dalla Sicilia. Fusco gli ha dedicato un ringraziamento: «Sono veramente contento di aver incontrato, nel mio percorso artistico, una persona come Domenico Liguori, capace di unire grande professionalità, competenza, umanità e una disponibilità che non è mai scontata».

Fusco ha raccontato anche il legame con la propria terra d’origine: «Fare uno spettacolo in un posto come questo, nella mia terra, è sempre un’emozione rafforzata all’ennesima potenza».

Il prossimo appuntamento è fissato per il 20 agosto a Scoglitti, frazione di Vittoria in provincia di Ragusa, per l’ottantaduesima replica. Questa volta accanto a Fusco ci sarà il tenore Dario Adamo, prima di altre tappe in giro per l’Italia.