Un sedicenne originario di Palermo è morto sabato mattina, 15 agosto, all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, in provincia di Agrigento, dove era arrivato in arresto cardiocircolatorio dopo essersi sentito male durante la notte, nel corso dei festeggiamenti di Ferragosto in una casa di villeggiatura. Sul caso indaga il commissariato di Sciacca; il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Il ragazzo trascorreva la serata con la fidanzata e alcuni amici quando, nella notte tra venerdì e sabato, si è sentito male all’improvviso. Soccorso dagli operatori del 118, è stato intubato sul posto e trasportato d’urgenza in pronto soccorso, dove è arrivato già in arresto cardiaco. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo: il decesso è stato constatato poco dopo le 10 di sabato mattina.

Gli agenti del commissariato di Sciacca stanno ricostruendo le ore precedenti al malore e hanno già ascoltato la fidanzata del sedicenne. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori anche i consumi della serata: i ragazzi avrebbero bevuto alcolici durante la notte, ma secondo i primi rilievi la quantità riscontrata nel sangue del giovane non sarebbe sufficiente, da sola, a spiegare l’arresto cardiaco.

Sarà l’autopsia, disposta dal pubblico ministero di turno, a stabilire cosa abbia effettivamente provocato il decesso. Le cause del malore restano per ora da chiarire.