Luca Zingaretti è tornato a sorpresa a Scicli, la città che per oltre vent’anni ha ospitato le riprese della serie TV “Il Commissario Montalbano”. Accompagnato dalla moglie Luisa Ranieri, l’attore ha varcato nuovamente la soglia del palazzo municipale, sede del celebre commissariato di Vigàta, a sette anni di distanza dalla sua ultima visita ufficiale. Il ritorno dell’interprete di Salvo Montalbano non è legato a nuove produzioni cinematografiche, ma rappresenta un omaggio personale e affettivo ai luoghi simbolo della fiction nata dalla penna di Andrea Camilleri.

La visita di Zingaretti ha riacceso il dibattito sul futuro della saga televisiva, rimasta ferma dopo la scomparsa di figure cardine come il regista Alberto Sironi e l’attore Marcello Perracchio. Zingaretti, visibilmente emozionato nel rivedere la scrivania del Commissario, ha ribadito in passato le ragioni del suo distacco dal set: «Troppi amici non ci sono più». Questo ritorno silenzioso sembra dunque confermare che, per l’attore, il ruolo sia un capitolo prezioso ma concluso della sua carriera artistica.

Oltre all’aspetto nostalgico, la presenza di Zingaretti ha una forte valenza sociale. L’attore ha espresso il proprio sostegno alla cooperativa Agire Scicli, che gestisce le visite ai luoghi di Montalbano e destina parte dei ricavi all’inserimento lavorativo di persone con disabilità. “Oggi dopo 7 anni sono tornato a Scicli – scrive Luca Zingaretti in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram con foto che abbiamo condiviso – e sono andato a vedere il set del commissariato della serie “Il Commissario Montalbano” per sostenere la cooperativa agirescicli che si occupa di inclusione sociale. Il prezzo del biglietto per la visita al set è devoluto a progetti che possano permettere a persone con disabilità di inserirsi in contesti lavorativi e in particolari attività. Rivedere il set è stato bello ed emozionante, soprattutto quando ho trovato tra le carte della scrivania, i fogli delle scene con ancora i miei appunti“.

Il legame tra la produzione televisiva e il tessuto sociale sciclitano si conferma così solido, trasformando l’eredità artistica della fiction in una risorsa concreta per la comunità locale.

Nonostante non siano previsti nuovi episodi, la cittadina iblea continua a vivere nel mito letterario e televisivo. I turisti continuano ad affollare via Mormino Penna e la stanza del sindaco, che nella finzione è l’ufficio del questore Bonetti-Alderighi. Il ritorno di Luca Zingaretti ha dimostrato che l’affetto del pubblico per il personaggio resta immutato, alimentato da uno scatto social che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Per Scicli questo passaggio dell’attore è la conferma di un legame indissolubile. Sebbene Zingaretti abbia più volte dichiarato di non sentirsi pronto a riprendere il ruolo senza la magia dei suoi storici collaboratori, la sua presenza a Scicli suggella l’importanza di un territorio che, per milioni di spettatori in tutto il mondo, resterà per sempre l’unica e autentica Vigàta.