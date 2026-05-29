Un ragazzo di 11 anni ha tentato di colpire con un coltello il professore di Tecnologia all’interno di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. L’insegnante è riuscito a bloccarlo senza riportare ferite. Sull’episodio indagano i carabinieri e la Procura per i minorenni di Palermo.

Aggressione in classe: cosa è successo

La ricostruzione preliminare degli investigatori descrive una scena tanto rapida quanto inquietante. L’undicenne sarebbe uscito di casa con due coltelli di piccole dimensioni, nascosti nello zaino, e un casco integrale indossato per non farsi riconoscere. Una volta entrato in aula, davanti ai compagni, si sarebbe scagliato contro il docente di Tecnologia.

Il professore, secondo quanto riferito dalla scuola, è riuscito a disarmarlo e a immobilizzarlo, evitando conseguenze fisiche. L’alunno avrebbe inoltre ripreso l’intera scena con il cellulare, trasmettendola in diretta su un gruppo Telegram frequentato da coetanei.

I carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo stanno acquisendo testimonianze e verificando ogni dettaglio, compresa l’eventuale premeditazione del gesto. La Procura minorile di Palermo coordina gli accertamenti.

Le ipotesi sul movente e il contesto familiare

Dalla scuola trapela che non ci sarebbero stati segnali evidenti di disagio tali da far immaginare un’escalation simile. Alcuni insegnanti avrebbero riferito agli investigatori che il ragazzo, nei giorni precedenti, aveva mostrato irritazione per un voto insufficiente, un possibile elemento scatenante che però non basta a spiegare la gravità dell’azione.

Gli inquirenti stanno approfondendo anche il contesto familiare, che presenterebbe aspetti problematici. I genitori saranno ascoltati nelle prossime ore, così come i compagni di classe e il personale scolastico.

La dirigente dell’istituto, pur non rilasciando dichiarazioni ufficiali, avrebbe parlato di una comunità “profondamente scossa” e di un corpo docente che sta ricevendo supporto psicologico.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla violenza giovanile

L’aggressione di San Vito Lo Capo si inserisce in un quadro nazionale che negli ultimi anni mostra un aumento degli episodi di violenza tra minori. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2023 i reati commessi da under 14 sono cresciuti del +15% rispetto al 2021, con un incremento significativo delle condotte aggressive in ambito scolastico.

La Sicilia non è estranea al fenomeno: l’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica ha segnalato nel 2024 un aumento delle segnalazioni per comportamenti violenti o autolesivi tra gli studenti delle scuole medie. San Vito Lo Capo, pur essendo un comune di poco più di 4.000 abitanti, non è immune alle dinamiche sociali che attraversano il Paese.

L’episodio riapre anche il tema della sicurezza nelle scuole e della necessità di potenziare i servizi di ascolto psicologico, come previsto dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione pubblicate nel 2022.

La comunità sotto shock

Nel piccolo centro del Trapanese la notizia si è diffusa rapidamente, generando preoccupazione tra le famiglie. Molti genitori hanno chiesto un incontro urgente con la scuola per comprendere quali misure verranno adottate nei prossimi giorni.

Il professore, rimasto illeso, avrebbe già fornito una prima testimonianza ai carabinieri. L’alunno, come previsto dalla normativa sui minori di 14 anni, non è imputabile, ma potrà essere sottoposto a misure di tutela e sostegno.

La scuola ha attivato un percorso di supporto psicologico per studenti e docenti. L’istituto ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni verrà organizzato un incontro pubblico con esperti di educazione digitale e prevenzione del disagio giovanile.

In merito all’incidente stradale che oggi ha coinvolto uno scuolabus a Mazara del Vallo, il Ministro Giuseppe Valditara è in costante contatto con il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per monitorare le condizioni di salute degli studenti e di tutte le persone coinvolte e per seguire gli sviluppi della situazione.

Così in una nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito.