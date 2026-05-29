A Rosolini si è verificato un incidente nella tarda mattinata di oggi in pieno centro urbano, tra via Galilei e via Bellini, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autocarro e un ciclomotore con a bordo due ragazze, che hanno riportato escoriazioni e traumi lievi.

Sul posto è intervenuto il 118 per gli accertamenti sanitari e la Polizia locale per i rilievi.

Le due giovani a bordo del mezzo a due ruote sono state soccorse dal personale sanitario del 118 e trasportate in ospedale per controlli clinici. Le condizioni non risultano gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti per escludere complicazioni.

La circolazione ha subito rallentamenti nelle fasi immediatamente successive all’incidente. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi tecnici e raccolto le testimonianze dei presenti per definire con precisione la dinamica dello scontro. Restano in corso gli approfondimenti sulla responsabilità del sinistro e sull’eventuale mancato rispetto della segnaletica stradale. (Foto Assenza)