Belpasso, incidente stradale lungo la SS417 Catania-Gela al chilometro 58 nelle ultime ore. Coinvolti tre veicoli, con la viabilità attualmente regolata a senso unico alternato e traffico rallentato in direzione Catania.
L’impatto si è verificato nella zona di Belpasso, lungo una delle principali arterie del collegamento interno siciliano. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Jeep, una Ford e una Fiat Panda, che a seguito dello scontro si è ribaltata sulla carreggiata.
Un ferito lieve è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito all’ospedale San Marco di Catania per accertamenti. Le sue condizioni non risultano gravi.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paternò per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità. Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Catania Sud, impegnata nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
Il supporto alla gestione del traffico è stato affidato al personale del gruppo Anas-FS, che sta operando anche per il ripristino della normale circolazione sulla SS417.
La situazione resta monitorata, con possibili rallentamenti fino al completamento delle operazioni di rimozione dei veicoli. (foto Assenza)
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