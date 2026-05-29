Il maltempo è tornato sulla provincia di Ragusa. Nelle ultime ore un temporale ha interessato il capoluogo ibleo, con pioggia intensa anche su Modica, mentre nuove condizioni di instabilità sono attese nel pomeriggio di oggi sulle zone interne della Sicilia centro-orientale.

Secondo le previsioni meteo diffuse per venerdì 29 maggio, la mattinata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi su gran parte dell’Isola. Dalle ore pomeridiane, però, l’instabilità atmosferica tenderà ad aumentare soprattutto nelle aree interne, con possibili rovesci sparsi e temporali di breve durata, localmente anche intensi.

I fenomeni potrebbero coinvolgere nuovamente parte della provincia di Ragusa, con occasionali sconfinamenti verso le coste meridionali e ioniche. La situazione resta monitorata nelle prossime ore, soprattutto nelle aree già interessate dalla pioggia nel pomeriggio di oggi.

Le temperature sono previste in lieve diminuzione nelle zone coinvolte dai fenomeni temporaleschi, mentre i venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali con rinforzi sul Canale di Sicilia e sullo Ionio a partire dal pomeriggio.

Per quanto riguarda il mare, le condizioni resteranno generalmente tranquille: previsti mari poco mossi o quasi calmi, con moto ondoso in aumento soltanto nello Stretto di Sicilia centrale.

Possibili disagi nelle aree interne

I temporali previsti dovrebbero avere carattere irregolare e intermittente. Non si escludono brevi intensificazioni accompagnate da raffiche di vento e locali accumuli d’acqua sulle strade urbane e provinciali, soprattutto nei tratti interni tra Ragusa, Modica e Chiaramonte Gulfi. (vedi foto di Sicilia in meteo)

Fine settimana ancora variabile

L’evoluzione del quadro atmosferico conferma una fase di instabilità tipica della tarda primavera siciliana. Dopo il peggioramento di oggi, le condizioni potrebbero migliorare gradualmente nel corso del weekend, anche se resterà possibile qualche episodio isolato nelle ore più calde della giornata.