A Scicli tutto è pronto per la Sagra della Testa di Turco 2026, in programma da sabato 30 maggio a lunedì 1 giugno, in concomitanza con la Festa della Madonna delle Milizie. L’evento si svolgerà in Piazza Italia, che per tre giorni diventerà il centro della tradizione dolciaria e culturale della città.

La manifestazione è dedicata al celebre dolce a forma di turbante, simbolo identitario della pasticceria sciclitana. Questo straordinario dolce, che racchiude nella sua sfoglia e nella sua crema la nostra storia, sarà il protagonista assoluto di tre giorni di festa, cultura e convivialità, realizzati grazie alla preziosa collaborazione di Andrea Giannone e della Pasticceria Elio Calvo. La sagra proporrà diverse varianti della Testa di Turco, dalla ricetta classica alla crema pasticcera fino alle versioni al carrubo, senza glutine e senza lattosio.

Un’offerta pensata per valorizzare la tradizione e allo stesso tempo aprirsi a nuove esigenze alimentari.

Degustazioni e show cooking in Piazza Italia

Sabato 30 maggio l’apertura è prevista alle ore 18:00 con l’inaugurazione dell’area degustazione in Piazza Italia.

Alle 19:00 i saluti istituzionali e il momento simbolico del taglio della testa di turco gigante, accompagnato da musica dal vivo.

Domenica 31 maggio sarà dedicata agli show cooking, con le diverse interpretazioni del dolce. Ci sarà la versione classica eseguita da Andrea e Pippo Giannone, la nuova versione senza glutine e senza lattosio preparata da Carmelo Giannone, quella al carrubo firmata da Elio e Danny Calvo ed infine la versione salata a cura di Salvatore Vicinale.

Lunedì tra confronto e dolce gigante

Lunedì 1 giugno gli stand apriranno dalle 17:30.

Alle 18:30 è prevista una tavola rotonda con pasticceri, CNA e istituzioni locali.

Alle 20:00 la premiazione della “Testa di Turco dell’anno”, seguita dalla preparazione di un altro dolce gigante con degustazione libera alle 21:00.

La sagra si conferma un appuntamento centrale per Scicli, tra identità gastronomica, partecipazione popolare e valorizzazione delle eccellenze locali.