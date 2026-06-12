Un incidente stradale a Vittoria ha coinvolto oggi un’anziana alla guida di un’auto e diversi veicoli parcheggiati in via Tenente Alessandrello. L’auto, dopo una serie di urti, si è ribaltata su un fianco, provocando momenti di forte tensione tra residenti e automobilisti.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. La vettura ha prima urtato alcune auto in sosta su entrambi i lati della carreggiata, per poi terminare la corsa ribaltandosi al centro della strada.

L’area è stata immediatamente raggiunta dai vigili del fuoco, intervenuti per rimettere il veicolo sulle quattro ruote e mettere in sicurezza la carreggiata. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e ha gestito la viabilità, rimasta rallentata per diversi minuti.

Sul posto anche le ambulanze del 118, che hanno prestato soccorso alla conducente, rimasta cosciente ma visibilmente sotto shock.

Assistita anche un’altra donna che si trovava in uno dei veicoli coinvolti e che avrebbe accusato un malore dovuto allo spavento. Entrambe sono state accompagnate in ospedale per accertamenti, senza gravi conseguenze segnalate al momento.