A Scicli tutto è pronto per la festa della Madonna Santissima delle Milizie, copatrona della città, in programma sabato 30 maggio 2026. L’appuntamento rientra nella tradizione dell’ultimo sabato del mese mariano e richiama ogni anno centinaia di fedeli e visitatori.
Il cuore della manifestazione sarà Piazza Italia, dove alle ore 20:00 andrà in scena la sacra rappresentazione del fatto d’armi del 1091, legato alla tradizione popolare del territorio.
Secondo il racconto storico-religioso, la città sarebbe stata salvata dall’intervento della Madonna a cavallo di un destriero bianco durante lo scontro tra Normanni e Saraceni.
Corteo medievale nel centro storico
La giornata si aprirà già nel pomeriggio con il Gran Corteo Medievale delle Milizie, previsto a partire dalle ore 18:00.
Il corteo attraverserà il centro storico di Scicli con:
- sbandieratori
- animazione giullaresca
- spettacoli di falconeria
Un percorso che coinvolgerà le principali vie cittadine fino al cuore della celebrazione.
Sacra rappresentazione in Piazza Italia
Alle 20:00 in Piazza Italia prenderà vita la rievocazione teatrale della battaglia tra i Normanni di Ruggero d’Altavilla e i Saraceni dell’emiro Belcane.
La scena culminerà con l’arrivo simbolico della Madonna a cavallo, rappresentata dalla statua custodita nella Chiesa Madre di Scicli, che secondo la tradizione interviene come elemento decisivo della narrazione.
Eventi collaterali e tradizione gastronomica
L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino ha previsto anche iniziative collaterali.
Tra queste:
- la Sagra della Testa di Turco, dolce tipico della festa
- eventi musicali e intrattenimento serale
Il dolce tradizionale, a base di bignè con crema o ricotta, rappresenta uno dei simboli gastronomici più attesi della manifestazione.
Domenica musica in Piazza
La festa proseguirà anche domenica sera alle 21:15 in piazza con un concerto di una cover band di Lucio Dalla, a chiusura del programma degli eventi.
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