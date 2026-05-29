A Comiso la Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione disposto dal Tribunale di Ragusa, a seguito della revoca della misura dell’affidamento in prova.
Il provvedimento è stato eseguito nelle ultime ore nell’ambito dell’attività di controllo del territorio svolta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso. Secondo quanto comunicato, la misura restrittiva è scaturita da reiterate violazioni e inosservanze delle prescrizioni previste dal regime di affidamento.
Le segnalazioni sono state raccolte nel corso delle attività investigative e di monitoraggio del territorio.
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