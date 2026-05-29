È scattata in Sicilia l’allerta gialla maltempo emessa dalla Protezione Civile regionale, valida da oggi 29 maggio e per la giornata di domani 30 maggio, secondo il bollettino ufficiale.
Le previsioni indicano piogge sparse e temporali, con fenomeni più intensi sui settori centro-meridionali dell’isola e coinvolgimento anche della provincia di Ragusa.
La situazione meteorologica è monitorata dalle autorità competenti per possibili variazioni nelle prossime ore.
Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile Sicilia segnala condizioni di instabilità atmosferica su gran parte del territorio regionale. Le precipitazioni saranno da isolate a sparse, con carattere di rovescio o temporale, e quantitativi generalmente deboli o localmente moderati.
Per la giornata del 29 maggio, i fenomeni interesseranno soprattutto le aree centro-meridionali dell’isola. Nelle altre zone sono previste piogge più sporadiche, ma sempre associate a possibili temporali di breve durata.
La tendenza per il 30 maggio conferma allerta gialla e il persistere dell’instabilità, con rovesci sparsi in buona parte della Sicilia, compresa Ragusa. Anche in questo caso i quantitativi di pioggia attesi risultano variabili, generalmente deboli ma con possibili picchi puntuali.
Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile regionale, il quadro meteorologico rientra in una tipica fase di instabilità primaverile, con fenomeni irregolari e difficilmente localizzabili con precisione.
Le autorità invitano alla normale prudenza negli spostamenti in caso di temporali intensi. Per aggiornamenti ufficiali e dettagli sul bollettino meteo è possibile consultare il sito della Protezione Civile della Sicilia.
Nel territorio ragusano, eventuali effetti dell’allerta saranno legati all’evoluzione locale dei fenomeni, con possibili rovesci intermittenti soprattutto nelle ore pomeridiane.
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