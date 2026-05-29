Sabato 30 e domenica 31 maggio a Modica, presso il punto informativo di via Vittorio Veneto 66, si terrà un banchetto per la raccolta firme a sostegno del referendum che chiede l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Schierarsi e sostenuta dalla “Piazza di Modica”, sarà attiva dalle ore 09:00 alle 13:00.

Secondo quanto comunicato oggi, la campagna nazionale ha raccolto finora 165.000 firme certificate online; l’obiettivo è raggiungere le 500.000 necessarie per indire il referendum. Possono firmare tutti i cittadini maggiorenni: oltre al banchetto, è possibile firmare negli uffici anagrafici comunali e anche online tramite SPID o CIE sul portale del Ministero della Giustizia.

Per informarsi o verificare il modulo online si può consultare il link ufficiale della raccolta firme: il comitato invita i cittadini a presentarsi con un documento d’identità e, se disponibile, la credenziale digitale per la firma online. La Provincia di Ragusa figura fra gli enti dove è stata organizzata l’iniziativa locale.

La situazione è monitorata dal comitato organizzatore; per aggiornamenti sulle postazioni o eventuali variazioni di orario il punto informativo di via Vittorio Veneto resterà riferimento locale nelle prossime ore.