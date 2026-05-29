Nel primo pomeriggio di oggi, in pieno centro a Vittoria, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture all’incrocio tra via XX Settembre e via Torino. Una delle vetture, a seguito dell’impatto, si è ribaltata su un lato, creando rallentamenti alla circolazione nella zona.

Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto intorno alle 14:30. Le condizioni delle persone coinvolte non risultano gravi: i quattro feriti sono stati classificati come lievi e trasferiti per accertamenti dal personale sanitario del 118 intervenuto rapidamente.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area stradale, oltre alla Polizia locale di Vittoria, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Al momento non risultano ulteriori dettagli ufficiali sulle cause.

La zona interessata è una delle arterie centrali della città, spesso trafficata nelle ore pomeridiane. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili a chiarire la dinamica del sinistro, ancora in fase di accertamento. (foto Assenza)