Il Modica Calcio Under 14 conquista il titolo di campione regionale 2025/2026 al termine di un percorso playoff intenso e ricco di ribaltamenti.

La formazione allenata dal duo Tona–Lorefice ha superato Real Gela, Football Castellammare e infine il Millennium in finale.

Decisivo l’esito ai calci di rigore, con la parata conclusiva del portiere Caruso che ha consegnato il trofeo ai rossoblù.

Il Modica Calcio Under 14 campione regionale ha completato una stagione iniziata con la vittoria del Girone G e proseguita con un cammino playoff netto fino al titolo.

Il percorso verso la finale è passato dal doppio confronto con il Real Gela, superato 3-1 all’andata e 4-3 al ritorno, in una gara ad alta intensità davanti al pubblico di casa.

In semifinale i rossoblù hanno imposto il proprio ritmo contro la Football Castellammare, chiudendo la sfida secca con un netto 4-0 che ha aperto la strada all’ultimo atto del torneo.

La finale disputata al campo “Tuccitto” di Cassibile ha rappresentato il punto più alto della stagione. Il Modica ha affrontato il Millennium in una gara segnata dall’equilibrio e da continui ribaltamenti emotivi.

A metà ripresa la formazione siciliana si è trovata sotto di due reti, situazione che ha complicato il match. La reazione, però, è arrivata nel giro di pochi minuti: Baglieri ha accorciato le distanze di testa, seguito dal gol del pareggio firmato da Giurdanella.

Il risultato non è cambiato nei tempi regolamentari e la sfida si è decisa ai rigori, con una serie lunga e tesa. L’episodio decisivo è arrivato sull’ultimo tiro, neutralizzato dal portiere Caruso, che ha consegnato il titolo al Modica Calcio.

La vittoria rappresenta un punto di arrivo stagionale ma anche una base di partenza per il gruppo guidato da Tona e Lorefice, che ha mostrato continuità di rendimento lungo tutto il torneo