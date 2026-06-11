Nel mese di giugno 2026 l’INPS avvia una nuova tornata di pagamenti destinati a famiglie, disoccupati e percettori di misure di inclusione. Le principali erogazioni riguardano Assegno di Inclusione, Assegno Unico, NASpI e Supporto per la Formazione e il Lavoro. Le date si concentrano nella seconda metà del mese, con differenze legate alla tipologia di prestazione e allo stato delle domande.

Il calendario interessa milioni di beneficiari in tutta Italia e incide direttamente sulla gestione delle spese familiari, soprattutto nei nuclei con figli e nei lavoratori in disoccupazione.

Accrediti tra metà e fine mese

L’elemento centrale del calendario INPS di giugno 2026 è la concentrazione dei pagamenti tra il 16 e il 26 giugno, con finestre diverse in base alla misura e alla fase della domanda.

Secondo quanto previsto dalle procedure ordinarie dell’INPS, le lavorazioni amministrative e le verifiche sui requisiti incidono in modo diretto sulle tempistiche di accredito, soprattutto per le nuove domande e per le situazioni con variazioni reddituali o anagrafiche.

Assegno di Inclusione: due finestre di pagamento

Per l’Assegno di Inclusione (ADI), destinato ai nuclei in condizioni di fragilità economica, le date individuate per giugno 2026 sono:

16 giugno 2026 per nuove domande e prime lavorazioni

per nuove domande e prime lavorazioni 26 giugno 2026 per i rinnovi mensili

L’erogazione resta subordinata alla verifica dei requisiti e al completamento del Patto di Attivazione Digitale. Eventuali ritardi possono dipendere dalla conclusione dell’istruttoria o da controlli sui dati dichiarati.

Assegno Unico: accrediti tra il 18 e il 19 giugno

L’Assegno Unico e Universale per i figli segue un calendario più stabile per i beneficiari senza variazioni di ISEE o del nucleo familiare.

Per giugno 2026, i pagamenti sono attesi:

tra 18 e 19 giugno 2026 per le domande già attive e invariati

per le domande già attive e invariati nell’ultima settimana del mese per nuove domande o aggiornamenti ISEE

L’INPS richiama la necessità di mantenere aggiornata la documentazione per evitare sospensioni o ricalcoli.

NASpI: tempi variabili legati alle lavorazioni

La NASpI, indennità di disoccupazione, non segue una data unica nazionale. Gli accrediti vengono distribuiti nella seconda metà del mese e dipendono da:

data di presentazione della domanda

decorrenza della prestazione

eventuali verifiche amministrative

comunicazioni reddituali

Nei primi pagamenti i tempi risultano generalmente più lunghi per via dell’istruttoria iniziale. Situazione analoga per la DIS-COLL.

Il controllo diretto resta disponibile tramite il Fascicolo previdenziale del cittadino.

Supporto Formazione e Lavoro: indennità da 500 euro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), misura collegata alle politiche attive, prevede un’indennità mensile pari a 500 euro.

Le date di accredito per giugno 2026 sono:

dal 16 giugno 2026 per nuove domande successive al 15 maggio

per nuove domande successive al 15 maggio dal 26 giugno 2026 per i pagamenti successivi al primo

La misura è legata alla partecipazione a percorsi formativi, progetti di riqualificazione e attività di inserimento lavorativo.

Controllo dei pagamenti online

I beneficiari possono verificare lo stato dei pagamenti attraverso il portale ufficiale dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS.

Il Fascicolo previdenziale consente di visualizzare importi, date di accredito e eventuali sospensioni. In caso di anomalie o ritardi è possibile rivolgersi ai patronati o agli uffici territoriali.