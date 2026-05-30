Il Consiglio Comunale di Modica è teatro di uno scontro istituzionale sulla fine dell’incarico del Segretario Generale del Comune. Il gruppo di minoranza “Voce Libera” — guidato dai consiglieri Margherita Cascino e Giorgio Civello — contesta le spiegazioni fornite dal Sindaco, ritenendole «poco chiare e insufficienti» rispetto alla gravità della situazione.

Segretario Generale di Modica: il caso che agita il Consiglio

La vicenda ruota attorno alla cessazione improvvisa dell’incarico del più alto dirigente comunale, avvenuta in una fase critica: quella della predisposizione del bilancio riequilibrato, un atto obbligatorio che i Comuni in difficoltà finanziaria devono adottare entro scadenze precise stabilite dalla legge.

Nell’interrogazione urgente presentata in aula, i consiglieri di “Voce Libera” hanno chiesto conto delle motivazioni reali, dei tempi di sostituzione e delle garanzie per garantire la continuità amministrativa. La risposta del Sindaco, secondo i consiglieri, ha sollevato più interrogativi di quanti ne abbia risolti.

Il primo cittadino ha dichiarato che la conclusione del rapporto sarebbe avvenuta «di comune accordo», invocando al contempo il venir meno del rapporto fiduciario con il Segretario. Ha aggiunto che la sostituzione «non sarebbe né semplice né immediata» — un’ammissione, per l’opposizione, che aggrava ulteriormente il quadro.

«Non sono state fornite risposte concrete sulla sorte dei procedimenti attualmente sospesi», attaccano Cascino e Civello, «né sui tempi necessari alla sostituzione del Segretario Generale, né sulle garanzie indispensabili per assicurare la piena continuità amministrativa».

Minicar scolastiche: il Consiglio approva la mozione di “Voce Libera”

Nella stessa tornata consiliare, l’assemblea ha approvato una seconda proposta del gruppo “Voce Libera”: una mozione per l’introduzione di agevolazioni o esenzioni sulla sosta per le minicar utilizzate dagli studenti che frequentano gli istituti del centro storico.

La proposta nasce da una segnalazione concreta: durante il recente Consiglio Comunale aperto dedicato alle problematiche del centro storico, un rappresentante degli studenti del Liceo Classico aveva sollevato il tema. I consiglieri proponenti hanno ritenuto doveroso trasformarlo in una proposta istituzionale formale.

Il provvedimento ha carattere limitato — pochi mezzi coinvolti — ma incide concretamente sui costi quotidiani delle famiglie. Nel ragusano, come in buona parte della Sicilia sudorientale, le minicar rappresentano per molti studenti minorenni l’unico mezzo di trasporto autonomo.

Contro la mozione si è espresso il Sindaco, richiamando una «presunta disparità di trattamento» rispetto agli studenti degli altri quartieri. Una posizione che l’opposizione respinge: «Affrontare i problemi del centro storico con interventi mirati non significa creare disparità, ma intervenire con strumenti adeguati».

I consiglieri hanno espresso soddisfazione per il voto favorevole e sollecitato ora l’Amministrazione a trasformare l’indirizzo espresso in un provvedimento attuativo concreto. Ringraziano il Presidente del Consiglio Mariacristina Minardo e i consiglieri che hanno sostenuto la mozione.

Il Segretario Generale è la figura apicale della burocrazia comunale: coordina l’attività degli uffici, garantisce la legittimità degli atti e sovrintende alle procedure più delicate. La sua assenza in fase di predisposizione del bilancio riequilibrato — strumento previsto dall’art. 193 del Testo Unico degli Enti Locali — espone l’Ente a possibili rallentamenti procedurali e al rischio di non rispettare le scadenze imposte dal Ministero dell’Interno. Secondo i dati del Ministero, negli ultimi anni decine di Comuni siciliani hanno dovuto ricorrere a procedure straordinarie proprio per difficoltà nella gestione dei bilanci riequilibrati.