Le giostre tornano a Pozzallo e lo faranno in una nuova location. L’amministrazione comunale ha infatti individuato l’area che ospiterà gli spettacoli viaggianti dal 9 al 24 giugno, mettendo fine a una vicenda che nelle ultime settimane aveva acceso il confronto tra operatori del settore, uffici comunali e amministratori.

La soluzione scelta non riguarda l’Ex Colonia Marina, ipotesi che era stata al centro del dibattito, ma un terreno privato situato nella zona periferica della città, adiacente all’Ufficio Tecnico comunale. L’area sarà attrezzata per consentire l’installazione delle attrazioni nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, impatto acustico e ordine pubblico.

Spettacoli viaggianti, accordo tra Comune e operatori

Secondo quanto reso noto dal Comune, l’individuazione del sito è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto gli uffici comunali, il responsabile del Suap, architetto Rizzuto, e gli esercenti dello spettacolo viaggiante.

L’obiettivo era trovare una soluzione che permettesse di garantire la presenza delle attrazioni in città senza creare particolari criticità sotto il profilo urbanistico e della vivibilità per i residenti. La nuova area, situata lontano dal centro cittadino, è stata ritenuta quella più idonea a conciliare le diverse esigenze emerse durante il confronto.

L’assessore Scolaro parla di un risultato ottenuto attraverso il dialogo tra le parti coinvolte.

“Questo traguardo dimostra come il dialogo costruttivo possa coniugare il benessere e il divertimento della cittadinanza con il diritto al lavoro degli operatori del settore. Questi ultimi rappresentano una risorsa economica e sociale importante, capace di esercitare un forte potere di attrazione non solo verso la comunità locale, ma anche nei confronti dei turisti e dei visitatori dei comuni limitrofi”.

L’esponente della giunta sottolinea inoltre che le scelte adottate in passato erano state determinate dalle condizioni esistenti in quel momento e dalle valutazioni tecniche effettuate dagli uffici competenti.

Una questione discussa negli ultimi anni

La collocazione delle giostre rappresenta da tempo uno dei temi più dibattuti in città. Negli ultimi anni la ricerca di spazi adeguati per ospitare gli spettacoli viaggianti ha richiesto più volte l’intervento dell’amministrazione comunale, chiamata a trovare un equilibrio tra le esigenze degli operatori economici e quelle legate alla gestione del territorio.

Il settore degli spettacoli viaggianti continua a svolgere un ruolo importante nelle manifestazioni popolari e negli eventi legati al calendario estivo. A Pozzallo, in particolare, la presenza delle attrazioni rappresenta tradizionalmente un appuntamento molto frequentato da famiglie e giovani, con ricadute anche sulle attività commerciali della città durante il periodo di permanenza.

La nuova soluzione individuata consentirà quindi lo svolgimento della manifestazione già a partire dalla seconda settimana di giugno. L’amministrazione comunale ha fatto sapere che il lavoro per individuare spazi e modelli organizzativi sempre più funzionali proseguirà anche in vista delle future edizioni, con l’obiettivo di garantire una gestione condivisa degli eventi cittadini e ridurre al minimo le criticità per residenti e operatori.