La Granfondo Giro dell’Etna torna a Nicolosi domenica 31 maggio 2026 con oltre 300 partecipanti attesi alla partenza da Piazza Vittorio Emanuele. L’appuntamento, giunto alla sesta edizione, conferma la crescita dell’evento nel calendario del ciclismo su strada siciliano e nazionale.

La partenza è fissata alle ore 08.30, con un tracciato che attraversa diversi comuni del versante etneo. Un evento che richiama atleti da più regioni e che si conferma punto di riferimento per il movimento ciclistico del Sud Italia.

L’organizzazione è guidata da Marco Compagnini, project manager e figura legata al presidente nazionale CSAIn Salvatore Spinella. Un lavoro strutturato che, secondo gli organizzatori, ha contribuito a consolidare i numeri della manifestazione e la sua credibilità sportiva.

L’edizione 2026 avrà anche un valore agonistico rilevante: sarà assegnata la maglia di Campione Regionale Juniores e la gara sarà valida come Campionato Nazionale CSAIn, elemento che rafforza il profilo tecnico dell’evento.

Due i percorsi previsti. La Granfondo misura 120 chilometri con 2.220 metri di dislivello, mentre la Mediofondo si sviluppa su 83,65 chilometri con 1.708 metri di dislivello. Un tracciato impegnativo, costruito tra le strade dell’Etna e pensato per selezionare la condizione degli atleti.

L’edizione 2026 è dedicata a Francesco Compagnini, ciclista amatore scomparso prematuramente e figura molto conosciuta nell’ambiente sportivo locale. Un passaggio che aggiunge un valore simbolico alla manifestazione.

Il programma si estende anche al giorno precedente. A Nicolosi, al Parco Giuseppe Anselmi, spazio all’iniziativa “Bicivì” con attività per bambini e gimkane curate dall’Asd Frecce dell’Etna. In serata, in Piazza Vittorio Emanuele, previsto un incontro pubblico con ospiti del mondo dello sport e della comunicazione.

Tra i presenti anche il ciclista siciliano Filippo Fiorelli, al primo anno nel World Tour con la maglia della Visma Lease a Bike, reduce da una vittoria internazionale al Tro Bro Leon. Insieme a lui il giornalista Giacomo Crosa, presidente onorario CSAIn e storica voce del ciclismo televisivo italiano.

La serata sarà condotta da Fabio Bologna, direttore di Sportweb Sicilia, e si chiuderà con momenti di spettacolo e intrattenimento.