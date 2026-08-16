Un incendio è divampato nell’area naturale di Punta Cirica, a Ispica. Le fiamme stanno interessando una zona di canneti e vegetazione spontanea a ridosso di alcune abitazioni. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, impegnati a contenere il rogo prima che raggiunga le case.

A preoccupare i soccorritori è la velocità con cui l’incendio si sta propagando: le fiamme sono divampate in più punti contemporaneamente e il vento le sta spingendo rapidamente verso la vegetazione secca. I vigili del fuoco stanno valutando, in queste ore, l’eventuale evacuazione di alcune abitazioni della zona, nel caso in cui il fronte del fuoco dovesse avvicinarsi ulteriormente.

Punta Cirica non è nuova a episodi del genere: l’area era già stata colpita da incendi in passato. La presenza di canneti e vegetazione spontanea, unita al vento, rende questo tratto di costa particolarmente vulnerabile nei mesi estivi.

Le operazioni di spegnimento restano in corso: la decisione sull’evacuazione delle abitazioni più vicine dipenderà dall’evoluzione del fronte del fuoco nelle prossime ore.