Un autista è rimasto ferito nella mattinata di ieri mentre scendeva dal proprio camion in un’azienda di lavorazione ortofrutticola di contrada Arizza, a Scicli. L’uomo portava con sé una forbice da lavoro che, durante la manovra di discesa dal mezzo, lo ha colpito accidentalmente provocandogli una profonda ferita a una gamba.

L’azienda si trova lungo la strada che collega la litoranea alla provinciale per contrada Arizza. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le condizioni dell’uomo non destano particolare preoccupazione, ma la lesione ha richiesto un intervento medico immediato. I carabinieri della Stazione di Donnalucata hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accidente.