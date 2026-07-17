Resta ancora attivo l’incendio che interessa il costone della collina di Monserrato, a Modica. Dopo le operazioni condotte nella giornata di ieri, le fiamme non sono state completamente domate e, nella notte, le difficoltà legate alla scarsa visibilità e alla conformazione del terreno hanno impedito un intervento diretto nelle aree più impervie.

L’ultimo aggiornamento è stato diffuso alle 23 di ieri dal Gruppo comunale di Protezione civile di Modica, che ha confermato come il rogo fosse ancora in corso nonostante l’impiego dei mezzi aerei antincendio. Secondo quanto comunicato, durante le ore notturne nessuna squadra poteva operare con facilità sul costone a causa delle condizioni del luogo, rendendo particolarmente complessa l’azione di spegnimento.

Per la mattinata di oggi è previsto un nuovo intervento dall’alto. Come già annunciato nella serata di ieri, sono attesi ulteriori lanci d’acqua con l’elicottero nel tentativo di contenere il fronte dell’incendio e circoscrivere il focolaio ancora attivo. Le autorità stanno valutando le modalità operative più efficaci per limitare l’estensione delle fiamme, anche se la stessa Protezione civile sottolinea che le operazioni risultano tutt’altro che semplici.

Diversa la situazione nella zona di contrada Caitina, interessata dalle fiamme nel pomeriggio di ieri. In base alle informazioni diffuse dal Gruppo comunale di Protezione civile, l’area sarebbe tornata alla normalità e al momento non risultano focolai ritenuti pericolosi. Si tratta comunque di una situazione che continua a essere monitorata per verificare l’eventuale riattivazione di punti caldi.

Sul posto prosegue il presidio delle squadre impegnate nell’emergenza. Operano i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e i volontari della Protezione civile, che stanno sorvegliando la zona interessata dall’incendio in attesa che le condizioni consentano un’azione più incisiva sul costone. L’evoluzione dell’incendio resta legata all’esito dei nuovi interventi aerei previsti nelle prossime ore.