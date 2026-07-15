Un vasto incendio è in corso nella zona di via Fiumara, l’arteria che collega Modica a Scicli. Le fiamme, divampate nell’area sottostante il ponte Guerrieri, si stanno propagando rapidamente spinte dal vento, avanzando in direzione della contrada Caitina e interessando una vasta superficie di terreni boscati lungo la costa.

L’intervento dei soccorsi è scattato per contenere il fronte del fuoco e impedirne un’ulteriore espansione. Sul posto sono impegnate tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa, affiancate da una squadra della Protezione civile di Modica e dal personale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. Le operazioni si stanno concentrando nelle aree maggiormente esposte all’avanzata delle fiamme, rese particolarmente difficili dal vento che continua ad alimentare il rogo.

L’emergenza riguarda soprattutto la vegetazione e le aree boscate attraversate dall’incendio, mentre i soccorritori lavorano per circoscrivere il perimetro del fuoco e limitare il rischio che possa raggiungere altre zone.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche il possibile impiego di mezzi aerei. Al momento un intervento con elicotteri non è stato confermato, ma resta una possibilità qualora l’estensione dell’incendio o le condizioni meteorologiche rendessero insufficiente l’azione delle squadre impegnate a terra.

Le cause del rogo non sono state rese note e non risultano, allo stato attuale, elementi che consentano di stabilirne l’origine. Anche l’evoluzione dell’incendio è ancora in corso e dipenderà dalle condizioni del vento e dall’efficacia delle operazioni di spegnimento.

L’area interessata rimane sotto costante monitoraggio da parte delle squadre di emergenza, impegnate senza sosta nel tentativo di contenere un incendio che, alimentato dal vento, continua a spostarsi verso la zona della Caitina.