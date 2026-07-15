Due operatori della Seus sono rimasti feriti nella notte in un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo di logistica del Modulo Regionale Maxiemergenze mentre rientrava da un servizio operativo sull’autostrada A19. I due dipendenti, Mario e Santina, sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale Umberto I di Enna, dove sono stati ricoverati. Secondo quanto comunicato dall’azienda, le loro condizioni sono costantemente monitorate dal personale sanitario, ma al momento non risultano in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto durante il rientro della squadra dopo un’attività di servizio. Il veicolo coinvolto appartiene all’Unità di Coordinamento Regionale – Centrale Operativa del Modulo Regionale Maxiemergenze della Seus. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla dinamica dello scontro né sulle cause che lo hanno provocato. Su questo aspetto non sono state fornite informazioni ufficiali e restano quindi in corso gli accertamenti.

La notizia ha suscitato apprensione tra il personale dell’azienda, impegnata nella gestione del servizio di emergenza sanitaria in Sicilia. Con una nota ufficiale, la Seus ha spiegato di aver diffuso un aggiornamento anche per evitare la circolazione di notizie non verificate e rassicurare colleghi, familiari e cittadini sulle condizioni dei due operatori.

Il Presidente, Riccardo Castro: «Mario e Santina stavano rientrando da un servizio operativo svolto al servizio della collettività. Oggi, ogni nostro pensiero è rivolto esclusivamente a loro e alle rispettive famiglie, che abbiamo prontamente contattato e che continuiamo ad aggiornare costantemente sulle loro condizioni. Sono ore di grande apprensione per tutti noi. La nostra speranza è che possano ristabilirsi al più presto e tornare ad abbracciare i loro cari.»

A nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta SEUS desidero esprimere la nostra più sincera vicinanza e l’augurio di una pronta e completa guarigione. Siamo certi che la forza, la professionalità e lo spirito di servizio che ogni giorno contraddistinguono il loro lavoro li accompagneranno anche in questo difficile percorso.

Tutta la famiglia SEUS è al loro fianco.»

Infine, esprimiamo profonda gratitudine ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Stradale, ai colleghi intervenuti sul posto e al personale sanitario dell’Ospedale Umberto I di Enna per la professionalità, la tempestività e la dedizione dimostrate nelle operazioni di soccorso e di assistenza.