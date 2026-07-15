A Rimini arriva un nuovo risultato di rilievo per la ballerina comisana Maria Assunta Tummino, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di danza disputati sabato 11 luglio nel padiglione Verde della Fiera di Rimini. Il podio è arrivato nella categoria 22/30 A Solo Latin Style, piazzamento che le ha consentito il passaggio, per merito sportivo, alla categoria superiore AS.

Per l’atleta si tratta dell’ennesimo piazzamento di prestigio in una rassegna tricolore, confermando un percorso di crescita costruito negli ultimi anni. Ad accompagnarla nella preparazione sono stati, ancora una volta, gli insegnanti Giuseppe Cassibba e Jessica Malandrino del Team Special Stars Dancing.

Il bronzo conquistato a Rimini assume un valore particolare perché, oltre al risultato in classifica, segna anche un avanzamento di categoria. Un passaggio che rappresenta un nuovo livello competitivo e che porterà la danzatrice a confrontarsi con avversarie di esperienza ancora maggiore nelle prossime competizioni.

Al termine della gara, Maria Assunta Tummino ha raccontato il significato di questo traguardo, sottolineando come il campionato le abbia lasciato «molto più di un risultato». Nelle sue parole, il percorso sportivo è il frutto di «sacrificio, costanza e determinazione», qualità che, ha spiegato, le hanno permesso di raggiungere gli obiettivi costruiti con il lavoro quotidiano.

«Ogni passo avanti è il frutto di un lavoro fatto di rinunce, impegno e della volontà di non perdere mai di vista i propri obiettivi», ha dichiarato l’atleta, aggiungendo che il passaggio alla categoria superiore rappresenta «solo l’inizio di un nuovo percorso, ancora più impegnativo e stimolante», che intende affrontare con la stessa passione dimostrata finora.