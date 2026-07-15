Un finanziamento statale da 2,5 milioni di euro consentirà al Comune di Pozzallo di avviare tre interventi destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico in altrettante aree del territorio. La Giunta municipale ha preso atto dell’assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell’Interno e ha incaricato il settore Lavori pubblici di avviare le procedure necessarie per la realizzazione delle opere.

Le risorse saranno destinate alla messa in sicurezza di tre zone considerate prioritarie. Il finanziamento più consistente, pari a 900 mila euro, riguarda via Rosario Livatino. Altri 900 mila euro saranno impiegati per gli interventi in contrada Inchiudenda, mentre 700 mila euro sono stati assegnati alla sistemazione di via Luciano Sortino e delle aree limitrofe.

Con il provvedimento adottato dalla Giunta prende quindi il via l’iter amministrativo che precede la fase esecutiva dei lavori. Il materiale diffuso dal Comune non indica, al momento, i tempi previsti per la progettazione, l’affidamento degli appalti o l’apertura dei cantieri, elementi che saranno definiti nelle successive fasi del procedimento.

Gli interventi sono finalizzati alla mitigazione del dissesto idrogeologico, un insieme di opere che punta a ridurre i rischi legati a fenomeni come allagamenti, erosioni o instabilità del terreno, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza del territorio e limitare i possibili effetti degli eventi meteorologici più intensi.

Il sindaco Roberto Ammatuna ha collegato il nuovo finanziamento al percorso già avviato dall’amministrazione sul fronte della tutela del territorio. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, negli anni precedenti il Comune aveva ottenuto altri 6 milioni di euro destinati a opere di difesa idrogeologica, alcune delle quali già concluse mentre altre risultano ancora in corso di realizzazione.

Per il sindaco, il nuovo stanziamento rappresenta un ulteriore tassello di una strategia rivolta alla prevenzione dei danni causati dagli eventi atmosferici estremi e alla salvaguardia della sicurezza di cittadini e infrastrutture. La dichiarazione è contenuta nella nota diffusa dall’amministrazione comunale.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli tecnici sui singoli interventi né eventuali cronoprogrammi. La fase che si apre adesso riguarda l’avvio delle procedure amministrative e progettuali necessarie per trasformare il finanziamento ministeriale in cantieri e opere sul territorio.