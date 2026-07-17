Gli studenti che trascorreranno l’estate sulla costa ragusana avranno nuovamente a disposizione una rete di aule studio dedicate alla preparazione degli esami universitari, dei test di ammissione e delle prove scolastiche. L’iniziativa prenderà il via il 20 luglio e proseguirà fino alla fine di agosto, coinvolgendo diversi Comuni della provincia di Ragusa con spazi distribuiti nelle principali località balneari.

Il progetto interessa Ragusa, Vittoria, Santa Croce Camerina, Scicli e Modica ed è stato organizzato grazie alla collaborazione tra gli amministratori dei rispettivi enti locali, che anche quest’anno hanno coordinato l’apertura delle sedi destinate allo studio durante il periodo estivo. L’obiettivo è offrire ambienti tranquilli e attrezzati a studenti residenti e a giovani che trascorrono le vacanze sulla costa senza rinunciare alla preparazione degli esami.

Le aule saranno aperte dal lunedì al venerdì con orari prevalentemente mattutini, variabili a seconda della sede.

A Donnalucata sarà disponibile la delegazione comunale di Palazzo Mormino, in via Regina Margherita, con apertura dalle 8.30 alle 12.30. A Marina di Ragusa gli studenti potranno utilizzare il plesso scolastico “Brin”, con ingresso da via Genova, aperto dalle 8.30 alle 13.

A Santa Croce Camerina l’aula studio sarà ospitata nei locali della Biblioteca comunale di via Gozzi 20, accessibile dalle 9 alle 13. A Scoglitti, invece, lo spazio sarà allestito all’interno del plesso scolastico “Leonardo Sciascia” di via Malfa 32, con apertura dalle 8.30 alle 13.

Per Marina di Modica, invece, bisognerà attendere ancora qualche settimana. L’aula studio prevista all’Auditorium “Nannino Ragusa”, in via del Laghetto, entrerà in funzione soltanto dopo il completamento dei lavori attualmente in corso nella struttura. Al momento non è stata indicata una data per l’apertura.

L’iniziativa viene riproposta anche per il 2026 dopo le precedenti edizioni, mantenendo una formula che punta a distribuire gli spazi lungo l’intero litorale ibleo. La scelta di concentrare le sedi nelle località di mare consente agli studenti di continuare a studiare anche durante il periodo di permanenza nelle zone balneari, evitando di doversi spostare nei centri urbani.

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato gli assessori Catia Pasta e Simone Digrandi per il Comune di Ragusa, Francesca Corbino e Fabio Prelati per il Comune di Vittoria, Roberta Iacono insieme alla consulente del sindaco per le politiche giovanili Matilde Piazza per Santa Croce Camerina, Giuseppe Mariotta per Scicli e Samuele Cannizzaro per Modica.

Le sedi resteranno operative fino alla fine di agosto, offrendo così un punto di riferimento per chi dovrà affrontare gli appelli estivi universitari o prepararsi ai test di accesso ai corsi di laurea nel periodo che precede l’avvio del nuovo anno accademico.