Due nuovi autovelox saranno installati lungo la Strada provinciale 25, in contrada Camemi, e sulla Strada provinciale 60, in contrada Puntarazzi, con l’obiettivo di contrastare l’eccesso di velocità e ridurre il rischio di incidenti su due arterie particolarmente trafficate durante la stagione estiva. La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale nell’ambito delle autorizzazioni già previste da un decreto del Prefetto di Ragusa.

I dispositivi saranno operativi per un periodo di sei mesi e verranno collocati in corrispondenza del chilometro 15+300 della Sp25 e del chilometro 1+400 della Sp60. In entrambi i casi il controllo della velocità sarà effettuato in entrambe le direzioni di marcia.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, i due tratti stradali sono stati scelti sulla base dei dati storici raccolti negli anni, che evidenzierebbero una frequente violazione dei limiti di velocità e un’incidentalità superiore rispetto ad altri punti della rete viaria. Le informazioni diffuse non riportano però il numero degli incidenti registrati né altri dati statistici di dettaglio.

Il sindaco Peppe Cassì ha spiegato che l’intervento rientra nelle iniziative adottate per rafforzare la sicurezza sulle strade maggiormente interessate dall’aumento dei flussi di traffico estivi. L’installazione riguarda due dei quattro siti già individuati e autorizzati dal decreto prefettizio.

L’assessore alla Polizia locale, Giovanni Gurrieri, ha precisato che gli autovelox avranno carattere temporaneo, con una permanenza prevista di sei mesi, e che saranno dotati di rilevazione bidirezionale, consentendo il controllo dei veicoli in entrambe le corsie di marcia.

L’iniziativa punta quindi ad aumentare il monitoraggio della velocità su due collegamenti considerati sensibili sotto il profilo della sicurezza stradale. Al momento non sono state rese note le tempistiche di entrata in funzione degli impianti né eventuali ulteriori interventi relativi agli altri due siti autorizzati dal Prefetto.