Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi sulla collina di Monserrato, a Modica, dove le fiamme hanno interessato un’ampia porzione dell’area. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il rogo si è propagato con velocità e, al calare della sera, risultavano ancora attivi due distinti fronti dell’incendio.

Per contenere le fiamme sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, affiancate da una squadra della Protezione civile di Modica e dal personale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. Le operazioni sono proseguite fino al sopraggiungere del buio, quando gli interventi di spegnimento sono stati sospesi. Al momento è rimasto un presidio dei vigili del fuoco della Forestale.

A comunicarlo è stata il sindaco di Modica, Maria Monisteri, con un aggiornamento pubblicato sui social. La prima cittadina ha spiegato che le attività riprenderanno quando le condizioni operative lo consentiranno, richiamando l’attenzione sul rischio incendi aggravato dalle elevate temperature di questi giorni.

«L’incendio di Monserrato e il gran caldo di queste ore, destinato ad aumentare, ripropongono la necessità del pieno rispetto di tutte le norme utili a prevenire situazioni di rischio», ha scritto il sindaco di Modica.

Il Primo cittadino ha quindi rivolto un appello ai cittadini, invitandoli a mantenere pulite le aree esterne delle abitazioni, i giardini, gli orti e i terreni agricoli per ridurre il rischio di propagazione delle fiamme. Ha inoltre raccomandato di evitare l’utilizzo di fuochi d’artificio durante feste ed eventi, ricordando che, in un periodo caratterizzato da caldo intenso e vegetazione secca, possono provocare situazioni di grave pericolo.

Al momento non sono state rese note le cause dell’incendio, né risultano informazioni ufficiali su eventuali danni a persone o strutture.