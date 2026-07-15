Dopo aver superato il giro di boa della quinta edizione, il Festival Letterario Scenari, dedicato quest’anno al tema del Bene Comune, entra nel vivo con un quarto weekend ricco di appuntamenti. La rassegna, diretta da Piera Ficili, propone incontri con protagonisti della cultura, della spiritualità, della divulgazione scientifica e della letteratura, oltre a eventi collaterali dedicati alla musica e ai più piccoli.

Giovedì 16 luglio: il giallo di Franco Currò

Il primo appuntamento è in programma giovedì 16 luglio alle ore 19 al Pizzo Belvedere, dove il giornalista e scrittore Franco Currò presenterà il romanzo Il coltello della memoria (Rizzoli).

In poco più di duecento pagine, Currò costruisce un intenso thriller che riporta indietro di quasi sessant’anni, seguendo le indagini su un apparente suicidio dietro il quale si celano segreti, tensioni familiari e verità rimaste a lungo nascoste.

A seguire, spazio alla musica con Aperitivo & Sounds e il concerto jazz del trio formato da Armando Barni (sax), Enrico Lacognata (pianoforte) e Roberto Barni (batteria).

Venerdì 17 luglio: Don Davide Banzato incontra il pubblico

Venerdì 17 luglio, alle ore 21, la scalinata di San Giovanni ospiterà uno degli eventi più attesi del festival con Don Davide Banzato, sacerdote, scrittore e volto televisivo impegnato nella pastorale giovanile.

L’incontro prenderà spunto dai libri Il coraggio di scegliere (Piemme) e Come una stella in cielo (ElectaKids), affrontando temi come fede, crescita personale, relazioni umane, felicità e coraggio di compiere scelte importanti.

A dialogare con l’autore saranno Enzo Scarso e un intervistatore d’eccezione: Carmelo Leocata, appena undicenne.

Sabato 18 luglio: Romina Power a San Giorgio

Sabato 18 luglio, alle ore 21, la suggestiva scalinata di San Giorgio accoglierà Romina Power, artista poliedrica che presenterà il volume Pensieri profondamente semplici (Rizzoli).

Il libro raccoglie riflessioni, ricordi e pensieri che ripercorrono la sua vita personale e artistica, offrendo anche uno sguardo sulla storia italiana attraverso esperienze vissute con autenticità, eleganza e sensibilità.

Domenica 19 luglio: Stefano Mancuso e l’intelligenza delle piante

La penultima domenica del festival sarà dedicata alla divulgazione scientifica. Alle ore 21, nella cornice della Madonna delle Grazie, il botanico e divulgatore Stefano Mancuso terrà una lectio dedicata all’intelligenza delle piante.

Presentato da Marianna Triberio, Mancuso approfondirà il rapporto tra natura, sostenibilità e crisi climatica, prendendo spunto anche dal suo libro Il Cantico delle Piante (Laterza), una rilettura contemporanea del Cantico delle Creature di San Francesco che intreccia scienza, poesia e riflessione civile.

Mobilità sostenibile

Per gli appuntamenti di giovedì, venerdì e sabato saranno attive le Golf Car elettriche di Enjoy Barocco, con partenza da piazzale Falcone Borsellino, per facilitare il raggiungimento delle sedi degli eventi.

Scenari for Kids e il dopofestival

Sabato 18 luglio, dalle ore 18.30, torna anche Bonajuto for Kids presso il Fattojo Bonajuto. Il laboratorio gratuito, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni e realizzato da Pierpaolo Ruta e Piera Ficili, accompagnerà i partecipanti alla scoperta del cioccolato, dalla fava di cacao fino alla tavoletta. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0932 945363.

Sempre sabato si concluderà anche ScenaRiad, il dopofestival organizzato in collaborazione con l’associazione Riad. L’appuntamento inizierà alle 19.30 con Clan Acustico – Coordinate Sonore e proseguirà alle ore 23 con il dj set di Raffaele Costantino, in una location che resterà segreta fino all’ultimo.