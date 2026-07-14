Un gruppo di ragazzi si ritrova di sera, accende dei fuochi d’artificio per festeggiare — probabilmente un compleanno — ma la situazione sfugge rapidamente al controllo. Scintille e boati improvvisi hanno innescato un incendio nel cuore della vegetazione che circonda la zona della Madonnina, al Belvedere di via San Benedetto da Norcia, a Modica. È accaduto questa sera, gettando nel panico i residenti del quartiere.

L’allarme è scattato immediatamente. Alcuni persone allarmate dalle esplosioni e subito dopo dal bagliore delle fiamme che iniziavano a farsi strada tra le sterpaglie, hanno allertato i soccorsi. Mentre il fuoco divampava, i responsabili del gesto si sono dileguati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere e a domare le fiamme.

L’episodio ha riacceso una forte polemica tra i residenti di via San Benedetto da Norcia. Secondo le testimonianze di chi vive nella zona, il punto nei pressi della Madonnina è diventato da tempo un luogo di ritrovo abituale per comitive di giovani nelle ore notturne. Una tendenza confermata anche dal tam-tam sui social network: proprio in queste ore, su diverse piattaforme, sono rimbalzate foto e commenti che denunciano questa nuova abitudine di festeggiare ricorrenze sparando fuochi pirotecnici in piena area urbana, spesso senza alcuna cura per la sicurezza pubblica o per la quiete dei residenti.