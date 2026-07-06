L’attività vulcanica dell’Etna continua ad avere ripercussioni sul traffico aereo in Sicilia. Nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio, l’Aeroporto di Catania mantiene sospese le operazioni di volo in arrivo, mentre le partenze restano bloccate fino alle ore 12.
La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 5 luglio e oggi 6 luglio, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’Aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 12 ora locale.
L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo.
I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.