Modifica dell’ultimo minuto nel programma della V edizione del Festival Letterario Scenari di Modica. L’incontro con la scrittrice Alessia Gazzola, in calendario questa sera alle ore 21 nell’atrio comunale di Palazzo San Domenico, è stato annullato a causa dei problemi nei collegamenti aerei provocati dallo sciopero del trasporto aereo e dall’attività eruttiva dell’Etna, che ha interessato l’operatività dell’aeroporto di Catania.

L’appuntamento avrebbe visto la presentazione del romanzo “Miss Bee & il giardino avvelenato”, pubblicato da Longanesi, con protagonista Beatrice Bernabò. L’autrice, però, non ha potuto raggiungere la Sicilia dopo che il volo sul quale avrebbe dovuto viaggiare è stato cancellato mentre si trovava all’aeroporto di Verona, pronta all’imbarco per Catania Fontanarossa.

L’annullamento è legato esclusivamente ai problemi nei trasporti aerei, determinati dalla concomitanza dello sciopero nazionale del settore e dei disagi causati dall’attività del vulcano Etna, che nelle ultime ore ha inciso sulla regolarità dei collegamenti con lo scalo etneo.

Per il pubblico del festival si tratta di una variazione forzata del programma. L’incontro con Alessia Gazzola rappresentava uno degli appuntamenti previsti nella rassegna letteraria in corso a Modica, ma le circostanze hanno reso impossibile la presenza dell’autrice.

Gli organizzatori hanno comunicato che la presentazione sarà recuperata in una nuova data, che sarà resa nota non appena verrà definita. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul possibile rinvio né sulle modalità del futuro appuntamento.

I partecipanti interessati all’evento sono invitati a seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali del festival, dove saranno comunicate eventuali novità sulla riprogrammazione dell’incontro.