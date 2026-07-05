La città di Ragusa perde una delle figure storiche del giornalismo locale. È morto oggi, all’età di 91 anni, Giovanni Pluchino, per decenni corrispondente del quotidiano La Sicilia e punto di riferimento dell’informazione nel territorio ibleo. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi, istituzioni e cittadini che nel corso degli anni hanno conosciuto il suo lavoro e il suo impegno professionale.

La carriera di Pluchino è stata strettamente legata al racconto della provincia di Ragusa. Dal 1955 ha seguito l’evoluzione del territorio attraverso la cronaca quotidiana, documentando vicende sociali, amministrative e storie di comunità con uno stile improntato alla precisione e alla sobrietà.

Per decenni corrispondente de La Sicilia, ha rappresentato una presenza costante nell’informazione locale, privilegiando il lavoro sul territorio e l’attenzione ai fatti rispetto alla ricerca della visibilità personale. Un approccio che gli ha consentito di diventare una figura conosciuta e apprezzata nel panorama giornalistico della provincia.

Accanto all’attività giornalistica, Pluchino ha ricoperto anche l’incarico di capo dell’Ufficio stampa dell’Amministrazione provinciale di Ragusa ed è stato fondatore e direttore della rivista bimestrale “La Provincia di Ragusa”, contribuendo alla diffusione dell’informazione istituzionale e all’approfondimento delle realtà locali.