L’INPS ha definito il calendario dei pagamenti dell’Assegno di inclusione previsti nel mese di luglio. Le prossime date interessano sia i nuclei familiari che accedono per la prima volta alla misura, sia chi già riceve il sostegno economico e mantiene i requisiti richiesti dalla normativa.

Per i nuovi beneficiari, il primo accredito è previsto il 15 luglio, a condizione che l’istruttoria della domanda si sia conclusa con esito positivo e che sia stato sottoscritto il Patto di attivazione digitale, passaggio necessario per l’avvio della prestazione.

Diverso il calendario per chi percepisce già l’Assegno di inclusione. In caso di conferma dei requisiti previsti dalla legge, il pagamento mensile sarà disponibile a partire dal 28 luglio sulla Carta di inclusione.

L’Assegno di inclusione rappresenta la principale misura nazionale di contrasto alla povertà e di inclusione sociale e lavorativa. Il beneficio è destinato ai nuclei familiari che rispettano i requisiti economici e patrimoniali stabiliti dalla normativa vigente e che includono almeno un componente nelle categorie tutelate, come minori, persone con disabilità, over 60 o soggetti inseriti in programmi di assistenza sociale.

Le tempistiche di pagamento rivestono particolare importanza per migliaia di famiglie che utilizzano il contributo per sostenere le spese essenziali. Il calendario distingue, come avviene abitualmente, tra le prime erogazioni successive all’accoglimento della domanda e gli accrediti destinati ai beneficiari già in pagamento.

Per evitare ritardi, i richiedenti devono verificare che la propria posizione rimanga conforme ai requisiti previsti e che non siano intervenute variazioni nella composizione del nucleo familiare o nella situazione economica tali da incidere sul diritto alla prestazione.

Ulteriori aggiornamenti sullo stato della domanda, sull’esito dell’istruttoria e sui pagamenti sono consultabili attraverso i servizi online dell’INPS, accedendo con identità digitale.