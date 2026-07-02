Un 35enne di Modica è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa dopo essere stato trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi, circostanza che ha portato i Carabinieri a ipotizzare la detenzione della sostanza ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto durante un controllo alla circolazione stradale effettuato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato fermato mentre era alla guida della propria auto nel territorio di Modica. Durante le verifiche, i militari avrebbero notato un comportamento ritenuto particolarmente agitato e preoccupato, elemento che ha spinto gli operatori ad approfondire il controllo con una perquisizione personale.

L’ispezione avrebbe consentito di rinvenire circa 30 grammi di hashish, nascosti nei pantaloni dell’automobilista e già suddivisi in più dosi. Proprio le modalità di confezionamento della sostanza hanno portato gli investigatori a contestare l’ipotesi di detenzione finalizzata allo spaccio.

Al termine degli accertamenti, il 35enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Ragusa. La sostanza stupefacente è stata sequestrata nell’ambito delle attività investigative.

La vicenda rientra nei controlli svolti dai Carabinieri sul territorio per il contrasto ai reati legati agli stupefacenti e alla sicurezza sulle strade. In questa fase del procedimento, l’ipotesi accusatoria rappresenta una contestazione formulata dagli investigatori e dovrà essere verificata nelle sedi competenti.

Come previsto dall’ordinamento, la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso dell’eventuale procedimento giudiziario, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a una decisione definitiva. L’episodio rientra nell’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modica, disposte dal Comando Provinciale di Ragusa, finalizzate al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e armi.