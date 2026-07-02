Un 37enne di Ispica è stato denunciato dopo un controllo dei Carabinieri sfociato in un inseguimento. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo non si sarebbe fermato all’alt imposto durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, tentando di allontanarsi in auto. La fuga sarebbe terminata dopo alcune decine di metri e ha portato alla successiva perquisizione del veicolo e della persona.

In particolare i Carabinieri della Stazione di Ispica stavano effettuando verifiche lungo la rete stradale. Stando agli accertamenti eseguiti nell’immediatezza, il conducente avrebbe ignorato l’ordine di fermarsi, dando inizio a una breve ma ritenuta pericolosa fuga.

Una volta bloccato, i militari hanno proceduto con una perquisizione. Nel bagagliaio dell’autovettura è stato rinvenuto un martello, che secondo gli investigatori era trasportato senza un giustificato motivo. Durante il controllo personale è stata inoltre trovata una dose contenente circa un grammo di cocaina, nascosta addosso al 37enne.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria di Ragusa per l’ipotesi di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e per le violazioni contestate in relazione alla fuga durante il controllo stradale. Per il possesso della sostanza stupefacente è stato invece segnalato alla Prefettura di Ragusa quale assuntore.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dall’ordinamento, la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi competenti, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

L’episodio rientra nell’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modica, disposte dal Comando Provinciale di Ragusa, finalizzate al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e armi, vedono impegnati costantemente i militari dell’Arma.