Un 19enne residente a Pachino, nel Siracusano, è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Modica dopo un controllo alla circolazione stradale effettuato a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Il giovane, fermato mentre era alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di una pistola a salve priva del tappo rosso, di un coltello a serramanico, di un tubo di ferro e di una modesta quantità di hashish.

Secondo quanto ricostruito, il controllo è stato eseguito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica nell’ambito dell’attività di vigilanza sul territorio di Pozzallo. Durante gli accertamenti, all’interno dell’abitacolo è stata rinvenuta una pistola a salve senza il previsto tappo rosso, con caricatore inserito contenente sei cartucce a salve.

La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di trovare anche un coltello a serramanico lungo circa 20 centimetri e un tubo in ferro zincato di circa mezzo metro, oggetti ritenuti potenzialmente idonei all’offesa e sottoposti a sequestro.

Nel corso del controllo i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto circa un grammo di hashish. Per questo motivo il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa quale assuntore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sugli stupefacenti.

Per il possesso della pistola a salve priva del tappo rosso e degli altri oggetti rinvenuti, il 19enne è stato invece denunciato all’Autorità Giudiziaria. Tutto il materiale sequestrato sarà oggetto degli ulteriori accertamenti previsti dalla procedura.

Come previsto dall’ordinamento, la posizione dell’indagato dovrà essere valutata dall’autorità giudiziaria e l’eventuale responsabilità sarà accertata soltanto nel corso del procedimento, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. L’episodio rientra nell’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modica, disposte dal Comando Provinciale di Ragusa, finalizzate al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e armi.