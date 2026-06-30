Incidente stradale oggi sulla SP45 che collega Modica a Pozzallo. Lo scontro, avvenuto intorno alle 15 nei pressi del Giardino della Contea, ha coinvolto una Fiat Panda e una Toyota Yaris. Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, non si registrano feriti.
Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, intervenuti per verificare le condizioni delle persone coinvolte. Nonostante la violenza dell’urto, nessuno ha riportato conseguenze tali da rendere necessario il trasporto in ospedale.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, impegnata nelle operazioni di rilievo e nella ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente. Ingenti i danni alle due auto.